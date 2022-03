Investigativjournalist Christo Grozev – «Alles andere als ein Sieg wäre Putins Untergang»

Der bulgarische Investigativjournalist Christo Grozev sammelt aktuell Beweise für Kriegsverbrechen, die in der Ukraine begangen werden. Die Informationen, die Grozev so für das Recherchenetzwerk Bellingcat sammelt, sollen dereinst bei juristischen Verfahren gegen die Kriegsverbrecher zum Einsatz kommen. Das Recherchenetzwerk steht in Kontakt mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Zuvor hatte der Bulgare zu staatlich angeordneten Attentaten recherchiert. Wegen seiner Aktivitäten gilt Grozev beim Kreml als Staatsfeind.