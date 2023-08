Lisa und Lena Mantler gehen ab jetzt getrennte Wege

So sagte Lisa: «Wir wussten, dass wir jetzt nicht unser Leben lang zusammenarbeiten werden. Jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir jeweils unsere Wege gehen.» Lena fragte: «Können wir uns eigentlich trennen, wenn man als Duo startet?» Zudem ergänzte sie: «Natürlich ist das auch ein bisschen traurig. Aber wir haben schon ganz lange die typischen Lisa-und-Lena-Videos nicht mehr gemacht.» Weiter erklärt Lena die Beweggründe: «Es gibt Boyband-Breakups, und wir haben unseren Boyband-Breakup auch. Wir machen das schon so lange zusammen und wir vergessen manchmal, dass wir erst 21 sind. Durch die ganzen Erfahrungen haben sich unsere Interessen so unterschiedlich entwickelt. Wir hatten eine Zeit, da sahen wir gleich aus. Wir sind zwar Zwillinge, aber haben unterschiedliche Talente.»