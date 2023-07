«Die Bahnhofsromane» von Franz Hohler: Buchrezension von Charles Linsmayer

«Nichts ist so unwahrscheinlich, dass es nicht passieren kann», hat Franz Hohler, den viele nur als Verfasser des «Totemugerli» und als cellospielenden Kabarettisten kennen, einmal gesagt. Den überzeugendsten Beweis für diese Behauptung hat er in einer Serie von Romanen angetreten, die ihn auch als Erzähler unter die Besten einreiht. Weil jeder von ihnen irgendwo einen Bahnhof ins Spiel bringt, hat der Verlag die 2007, 2013 und 2017 erschienenen Romane nun als «Bahnhofsromane» in einem 640-seitigen Taschenbuch neu herausgebracht.

Franz Hohler: «Die Bahnhofsromane». Btb-Taschenbuch, München 2023, 640 S., Fr. 25.90 btb-Verlag

«Es klopft» handelt davon, wie eine Frau im Bahnhof Basel an die Scheibe eines Intercityzugs klopft, in dem der Ohrenarzt Manuel Ritter nach Zürich unterwegs ist. Dass die Unbekannte andern Tags in Ritters Praxis auftaucht und ihn bittet, ihr ein Kind zu zeugen, ist nur der allererste Anfang einer turbulenten Geschichte, die eine wohlhabende Familie von der Zürcher Goldküste ganz schön durcheinanderbringt.

«Gleis 4» beginnt damit, dass eine Frau im Bahnhof Oerlikon zufällig Zeugin wird, wie ein Mann tot zusammenbricht, was sie mitten in eine spannende Kriminalgeschichte um die zynische Verleumdung eines Verdingkinds hineinbefördert. «Das Päckchen» schliesslich beginnt mit einem seltsamen Anruf in eine Berner Telefonzelle, führt mit der Entdeckung einer mittelalterlichen Handschrift als Auslöser tief ins Mittelalter zurück und lässt uns an einer der schönsten, zärtlichsten Liebesgeschichten teilnehmen, die Franz Hohler je geschrieben hat.