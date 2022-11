Alles dreht sich um Neymar, Nati interessiert Brasilianer nicht

Einen Tag vor dem jeweiligen WM-Spiel müssen die Trainer beider Teams sowie je ein Spieler im Mediencenter in Doha zur Pressekonferenz antraben. Doch anstatt über das anstehende Duell mit der Schweiz zu sprechen, musste Brasilien-Trainer Tite am Sonntagnachmittag vor allem Fragen zu einem Thema beantworten: d ie Verletzung von Superstar Neymar.

Der brasilianische Spielmacher hatte im ersten Gruppenspiel gegen Serbien (2:0) kurz vor Schluss verletzt vom Feld müssen. Unmittelbar nach Spielschluss machten Bilder seines stark geschwollenen Knöchels die Runde. Wenig später humpelte Neymar dann in der Interview-Zone am 20-Minuten-Reporter vorbei.

Verletzung erst nach zehn Minuten realisiert

«Die WM war sein grosser Traum. Nun ist er verletzt», sagte Brasilien-Verteidiger Marquinhos über seinen verletzten Teamkollegen. Doch Neymar schufte bereits an seinem Comeback. «Heute habe ich ihn in einer guten Verfassung gesehen. Ich bin optimistisch, dass er bald zurückkommt – er befindet sich 24 Stunden pro Tag in der Behandlung der Physiotherapie», so Marquinhos an der Pressekonferenz vor dem Nati-Spiel.