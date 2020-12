Kult-Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison) wurde im Laufe der neuen Mando-Season zu einer wichtigen Figur (yeah, er hats aus dem Schlund des Sarlacc aus «Return of the Jedi» – check das Video unten – rausgeschafft), und die Post-Credits-Szene der finalen Episode zeigte klar, dass «The Book of Boba Fett» direkt an die zweite «Mandalorian»-Staffel anknüpft.

«Boba Fett», «Ahsoka» und «Rangers» spielen in derselben Zeit wie «The Mandalorian»

«Die nächste ‹Star Wars›-Show wird ‹The Book of Boba Fett› sein», führt er aus, «und wenn wir diese fertiggestellt haben, gehen wir direkt wieder ‹The Mandalorian› an mit der Hauptfigur, die wir alle kennen und lieben.» Am Montag wurde dann auch gleich das Logo des Spin-off enthüllt, das im Look von Bobas ikonischer Mandalorianer-Rüstung daherkommt:

Favreau fügte zudem an, dass die vor eineinhalb Wochen angekündigten «Star Wars»-Serien «Ahsoka» (mit Rosario Dawson in der Titelrolle der Ahsoka Tano, die sie in Episode fünf der aktuellen Mando-Staffel spielte) sowie «The Rangers of the New Republic» und nun auch «The Book of Boba Fett» zur selben Zeit wie «The Mandalorian» spielen, also rund fünf Jahre nach «Return of the Jedi» und etwa 25 vor «The Force Awakens».