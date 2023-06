Shakira erfuhr von Piqués Seitensprung, als ihr Papa im Spital lag

Shakira (46) hat erneut darüber gesprochen, wie hart Gerard Piqués (36) Seitensprung sie getroffen hat. Vor allem, da ihr Vater William Mebarak Chadid (91) gleichzeitig auf der Intensivstation lag. Im Interview mit der spanischsprachigen «People en Español» sagte die kolumbianische Sängerin: «Der Mann, den ich in meinem Leben am meisten geliebt habe, mein Vater, hat mich verlassen, als ich ihn am meisten brauchte.»