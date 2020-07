Stromausfall in Spreitenbach

«Auf einmal war alles dunkel»

Mehrere Leser meldeten am Freitagmittag einen Stromausfall in Spreitenbach AG. Kurz nach Mittag wurde es etwa im Einkaufszentrum Shoppi Tivoli dunkel.

«Angestellte haben uns gesagt, dass in grossen Teilen von Spreitenbach der Strom ausgefallen ist», sagt ein Leserreporter zu 20 Minuten.

Im Shoppi Tivoli in Spreitenbach ist der Strom ausgefallen.

Am Mittag ist in Spreitenbach der Strom ausgefallen. Mehrere Leser, die sich gerade im Shoppi Tivoli aufhielten, schickten Bilder von den dunklen Einkaufsgängen. «Angestellte haben uns gesagt, dass in grossen Teilen von Spreitenbach der Strom ausgefallen ist», sagt ein Leserreporter zu 20 Minuten. Er habe das Einkaufzentrum dann wieder verlassen und auch ausserhalb seien viele Geschäfte und auch Ampeln dunkel.