Unwetter in Schangnau: «Alles ist voller Schlamm»

Schwere Überschwemmungen trafen vor allem den Kanton Bern. In Schangnau im Emmental wurde der Gasthof Kemmeriboden-Bad überflutet. Video: 20min/jd

Darum gehts

Heftige Niederschläge haben am Montag in der Gemeinde Schangnau BE zu Überschwemmungen geführt. Unter anderem wurde der Gasthof Kemmeriboden-Bad überflutet, Personal und Gäste mussten sich in den ersten Stock retten. Der Gasthof Rosegg in Schangnau blieb von den Wassermassen zwar verschont, Besitzer Thomas Salathé sagt aber: «Die Leute haben Angst anzureisen und haben ihre Übernachtungen storniert.» Das betroffene Gebiet sei zurzeit nicht zugänglich. Es sei viel Material die Emme heruntergespült worden. «Die Aufräumarbeiten des Zivilschutzes sind im Gang. Die Solidarität im Dorf ist sehr gross. Einige leiden sehr, sie hatten ihr Haus unter Wasser», sagt Salathé weiter.

Landwirt Hans Gerber erzählt gegenüber 20 Minuten: «Wir hörten am Montag, dass die Emme immer lauter wird. Gegen drei Uhr nachmittags nahmen wir einen Augenschein, da trat der Fluss schon beinahe über die Ufer. Wir dachten, das Wasser wird schon zurückgehen – doch der Pegel stieg noch weiter.» Schliesslich habe er die Pferde und Hühner in Sicherheit gebracht. 200 Siloballen seien durch die Flut aber weggeschwemmt worden. Das Wasser habe auch die Wohnung und den Stall geflutet. Der Keller sei noch immer überschwemmt, alles sei voller Schlamm. «Vor acht Jahren hatten wir schon mal so ein Unwetter und hofften, das nie mehr zu erleben», sagt Gerber.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Über die Höhe der Sachschäden lässt sich derzeit noch keine Aussage machen. Die Gemeinde will am Dienstag um 13.30 Uhr an einer Medienkonferenz informieren.

