Alaska: Walross-Baby musste gekuschelt werden – jetzt ist es tot

In Alaska kam am 1. August ein seltenes Walross-Baby im SeaLife Center an. Es wurde allein im nördlichsten Teil des eisigen US-Bundesstaates gefunden und musste mit ausgiebigen Schmuseeinheiten rund um die Uhr betreut werden. So sollte die mütterliche Nähe nachgeahmt werden, um das Kalb ruhig zu halten. Das SeaLife Center hoffte auf eine gesunde Entwicklung und gab an, dass es bei guter Gesundheit sei. Am Freitag teilte die Rehabilitationseinrichtung aber mit, dass das Walross-Baby gestorben ist.