SVP: Youtube blockiert SVP-Song

Die SVP veröffentlichte gestern ihren Wahlkampfsong. Schnell kamen Vorwürfe auf, er klinge zu sehr nach «We Are Family» von Sister Sledge. Youtube hat den Song mittlerweile gelöscht.

Erst gestern Morgen wurde der Wahlkampfsong der SVP veröffentlicht. Doch schon jetzt ist dieser bei Youtube nicht mehr abrufbar. Die Videoplattform hat ihn gelöscht. Der Vorwurf: Der Refrain erinnert an «We Are Family» der Band Sister Sledge, schreiben die Zeitungen der CH-Media.

Schon 2015 sorgte der Song «Welcome To SVP» für Aufsehen. Er lehnte sich an den Welthit «Welcome To St. Tropez» von DJ Antoine. Damals wurden die Rechte mit dem Künstler jedoch geklärt und die Idee zur Neuinterpretation fand Anklang.