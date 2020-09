Nicolas Perrenoud, Sie sind Mitglied des Koordinationsteams der Nichtregierungsorganisation One Happy Family und im Moment auf Lesbos. Im Flüchtlingslager Moria sind in der Nacht auf heute mehrere Feuer ausgebrochen. Wie sieht die Situation aus? Es herrscht Chaos. Insgesamt waren es vier Brände. Die Feuerwehr versuchte die ganze Nacht, zu löschen. Doch alles ist so nah zusammengebaut, dass sich die Feuer rasant ausbreiteten.

Was bleibt vom Flüchtlingslager übrig? Ein Teil des inoffiziellen Lagers, des sogenannten Dschungels, rund um das eigentliche Camp steht noch. Doch der Rest – vorwiegend Zelte und slumartige Hütten – sind grösstenteils verbrannt. Sie bestanden aus Holz und Blachen, also sehr leicht brennbarem Material. Auch der offizielle Kern des Lagers mit Wohncontainern, Baracken für minderjährige Flüchtlinge und den Asylbüros ist komplett abgebrannt. Tausende Bewohner stehen ohne Dach über dem Kopf da. Die medizinische Klinik im Camp ist teilweise beschädigt, das Lager mit medizinischem Material zerstört. Es sieht alles verkohlt und grau aus.

Wohin sind die Flüchtlinge nach der Evakuation geflohen?

Von einer Evakuation kann man eigentlich nicht sprechen, die Bewohner sind einfach geflohen. Weil es zum Glück noch nicht so kalt ist, haben die meisten draussen übernachtet, in Olivenhainen, in Feldern oder auf der Strasse. Wo die Bewohner sind, weiss niemand so genau. Die Situation ist unübersichtlich. Etwa hundert Flüchtlinge haben wir auf dem Parkplatz eines Supermarkts angetroffen.