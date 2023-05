Preisanstieg bei Sunrise: Das sagt die 20-Minuten-Community

Hier liest du, was die 20-Minuten-Community darüber denkt.

Als Grund für den Aufschlag per 1. Juli 2023 gibt Sunrise die Inflation an.

Mobilkunden und -kundinnen von Sunrise, Yallo, Lebara und UPC müssen künftig tiefer in die Tasche greifen: Die monatlichen Grundgebühren für Abonnements des Mobilfunkanbieters Sunrise werden per 1. Juli 2023 rund vier Prozent teurer . Grund dafür sei die Teuerung: «Wie viele andere Unternehmen und Branchen kann sich auch Sunrise der Inflation nicht entziehen», schreibt das Unternehmen. Gestiegene Energie-, Arbeits- und Betriebskosten verteuerten demnach für Sunrise das Anbieten von Produkten und Dienstleistungen.

«Wir zahlen jetzt schon sehr hohe Handyabogebühren!»

«Ich habe mich bereits daran gewöhnt, dass alles teurer wird»

Demgegenüber erachten viele Userinnen und User den Preisanstieg nicht als relevant. «Ich habe mich bereits daran gewöhnt, dass alles teurer wird. So lange ich es noch bezahlen kann, was solls», findet Miller100. So funktioniere halt die Gesellschaft, findet Eremit: «Treue ist heute wertlos. Ob Krankenkasse oder Handyabo: Man muss sich alle zwei Jahre wegen eines neuen Rabattes damit beschäftigen oder den Anbieter wechseln.»