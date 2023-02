Florent Hadergjonaj: Ex-YB-Profi spricht über Erdbeben in der Türkei

Florent Hadergjonaj (28) : «Alles war eingestürzt» – Erdbeben trifft Club von Ex-YB-Profi

Der Club des aktuell verletzten Florent Hadergjonaj (28) spielte noch am Sonntagabend in der von den Erdbeben betroffenen Region in der Südtürkei. 20 Minuten hat mit ihm gesprochen.