Balkon-Brand bei Ex-Bachelorette Andrina Santoro

Andrina Santoro schildert aufgeregt, wie es zum Brand auf ihrem Balkon kam – und zeigt die defekte Gasflasche sowie den verbrannten Liegestuhl. Instagram/andrinafit/20 Minuten

Darum gehts Auf Andrina Santoros (28) Balkon kam es am Montagabend zu einem Brand.

Der Schlauch der Gasflasche war nicht richtig angeschlossen.

Aufgewühlt erzählt die ehemalige Bachelorette und Fitness-Influencerin auf Instagram, was genau passiert ist. Und wie sie das Feuer löschen konnte.

Nach dem Vorfall habe sie kaum schlafen können, sagt Andrina tags darauf zu 20 Minuten. Die Grillsaison sei für sie vorerst gelaufen.

Mit Coolpad an der Wange meldet sich Andrina Santoro (28) am Montagabend bei ihrer Instagram-Community und ringt hörbar nach Worten (zu sehen und hören im Video oben). «Sorry, dass ich so aussehe», sagt die Bachelorette 2019. «Ich hab grad voll geweint, ganz schlimm, oh Gott.»

Sie habe auf ihrem Balkon grilliert – mit ihrem Gasgrill, den sie seit einem Jahr nicht benutzt und nach der Trennung von Kenny (25) in die neue Wohnung umgezogen habe, schildert Andrina. «Auf einmal schiesst aus der Gasflasche Feuer.» Noch nie habe sie «so was» gesehen. «Oben war alles voller Feuer. Ich bin alleine zu Hause, auf mich alleine gestellt. Was mach ich? Ich hab keine Feuerdecke, keinen Feuerlöscher.» Bis die Feuerwehr eingetroffen wäre, wäre wohl ihre Wohnung abgefackelt gewesen. «Ich hatte so Angst.»

Abgefackelte Haare und ein verbrannter Finger

In Panik riss Andrina ihren Vorhang runter, stülpte ihn über die Glasflasche und schraubte gleichzeitig die Flasche ganz zu. Denn: Der Schlauch war nach dem Umzug nicht mehr richtig angeschlossen – das habe sie vorgängig nicht kontrolliert, so Andrina. «Ich heulte wie ein Schlosshund», resümiert sie aufgeregt. «Ich hatte Angst, dass die Gasflasche explodiert.»

Auch tags darauf ist die Aufregung noch spürbar. «Der Schock sitzt tief», sagt Andrina auf Anfrage von 20 Minuten. «Ich hatte Probleme beim Schlafen, ich sah ständig das Feuer vor mir.» Es sei ihr bewusst geworden, wie schnell etwas in Zusammenhang mit Gas passieren könne.

«Legt euch alle eine Löschdecke zu!»

Dass sie mit ein paar abgefackelten Haaren und einer kleinen Verbrennung am Finger davongekommen sei, überrasche sie selber. «Das Feuer war so nahe an meinem Kopf.» Die Ex-Bachelorette und Fitness-Influencerin ermahnt zu grosser Vorsicht am Grill: «Die Grillsaison geht los – bitte legt euch alle unbedingt eine Löschdecke oder einen Feuerlöscher für zu Hause zu!»

Für sie selbst sei die Grillsaison jedoch vorläufig gelaufen. «Ich will nie mehr einen Grill sehen in meinem Leben», sagt Andrina. Die Erfahrung sei «schlimm» für sie gewesen, «ich fühle mich traumatisiert».

