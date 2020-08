Am Mittwoch ging der Polizei in Genf ein Hacker ins Netz.

Die Nachricht kam am späten Mittwochnachmittag: Bei einem international koordinierten Grosseinsatz hatte die Kantonspolizei Waadt in Genf eine Person verhaftet, die Teil eines weltweiten Hacker-Netzwerks sein soll. ( 20 Minuten berichtete )

Das macht stutzig. Wieso nutzt ein Hacker, der offenbar mit der internationalen Filesharing-Szene in Verbindung steht, eine derart alte Technik? Eine Antwort darauf kennt Hernâni Marques, Vorstand der schweizerischen Hacker-Vereinigung Chaos Computer Club: «Das ist die sicherste Methode. Ich selbst nutze auch so ein Login-Gerät.»

«Wichtige Infrastruktur sollte vom Internet getrennt laufen»

Er wisse zwar nicht, wie der Hacker in Genf das Gerät benutzt habe. Wichtig sei aber, dass ein solches nicht am Internet hänge. «Alles, was dem Netz ausgesetzt ist, kann auch geknackt werden», sagt Marques. SMS-Authentifizierungen aber auch Authentifizierungen über die Apps der Banken seien ständig in Gefahr.