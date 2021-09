Austern essen – Alles, was du schon immer über die Trend-Muschel wissen wolltest

Austern, auf Betten aus crushed Eis p räsentiert , umgeben von eleganten G läsern, sind a uf Instagram seit ger a umer Zeit präsenter denn je. Sie verh ei ssen eine g enussvollen Zeit , in dem alles nachgeholt werden konnte, was uns im letzten Jahr verwehrt geblieben ist.

Zugegeben, besonders hübsch sind Austern nicht. Deshalb ist es auch nachvollziehbar, wenn du dich im Vergleich zu all den Influencerinnen und Influencern n och nie an die weiss-g raue , schleimige und gallertartige Masse herangetraut hast, die im klaren Salzwasser schwimmt und die direkt nach dem Öffnen lebend verzehrt wird.

Was sind Austern?

Austern sind Muscheln und bestehen aus zwei Schalen, die mit einem Körper verbunden sind. Ihr sehr weiches Inneres verdanken sie dem Umstand, dass sie sich ihr Leben lang kaum bewegen. Mithilfe eines Netzes aus feinster Fäden klammern sie sich an Steinen oder Felsbänken fest, wo sie ein Leben lang haften – d as üb rigens bis zu dreissig Jahre dauern kann.

Wie öffne ich eine Auster korrekt?

Am besten klappt das mit einem Austernmesser. Du nimmst die Auster in die eine Hand, die flache Seite sollte nach oben zeigen, die bauchige nach unten. Ein Handschuh schützt dich dabei vor Verletzungen. Danach fährst du mit dem Austernmesser auf der Seite oder hinten beim spitzen Ende zwischen die Schalen und hebelst Deckel und die untere Muschelhälfte auseinander. Trenn den oberen Schliessmuskel, der sich etwa in der Mitte der Muschel befindet, vorsichtig von der oberen Schale, indem du mit dem Messer de n Deckel entlang fährst. Achte dabei darauf, dass kein Meerwasser austritt, das sich im bauchigen Teil befindet.

Wie esse ich Austern richtig?

Mit der Gabel testest du, ob das Fleisch von der Schale gelöst wurde – zum E ssen brauchst du sie nicht. Lege den Kopf leicht in den Nacken, führe die Auster mit der Hand zum Mund und lasse das Fleisch mitsamt Salzwasser in den Mund gleiten – möglichst ohne Schlürfgeräusche. Dort kaust du es zwei- bis dreimal, bevor du das Ganze schluckst.

Wonach schmecken Austern?

Das kalte, von der Muschel gesäuberte Salzwasser, in dem das F leisch liegt, schmeckt nach Meer. Durch das Kauen entfaltet sich ab e r e in angenehm nussiges Aroma. Je nach Art der Auster kann diese s auch leicht zitronig oder gurkig sein.

Wie viele Austern bestelle ich?

Da Austern einen hohen Eiweissgehalt aufweisen, solltest du beim ersten Mal nicht zu viele Austern essen, denn sonst k önnen sich Bauchschmerzen m elden . In der Regel bestellt man pro Person sechs Muscheln , für zwei Personen zwölf und so weiter .

Was trinke ich dazu?

Wann haben Austern Saison?

Eine alte Volksweisheit besagt, dass man Austern nur in den Monaten essen darf, die ein « r » im Namen aufweisen – also von jetzt an, September bis und mit April. D as liegt daran , weil die Kühlkette in den kälteren Monaten gewährleistet werden konnte und die Austern unterwegs nicht verdorben sind. Heute ist das natürlich nicht mehr der Fall , und die aller meisten Austern kommen ohnehin aus einer Aquakultur.