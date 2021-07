Haarausfall – Expertin verrät Ursachen und Behandlungen

Was hilft am besten gegen Haarausfall? Grundsätzlich sollte man die Ursache herausfinden und behandeln – nicht einfach nur die Symptome bekämpfen. Bei genetisch bedingtem Haarausfall und zur Linderung der Symptome hat sich der Wirkstoff Minoxidil in mehreren Studien als langfristig wirksam herausgestellt. Er wird auf die Kopfhaut aufgetragen. Ausserdem sind sogenannte PRP-Behandlungen, bei denen ein Serum aus Eigenblut in die Kopfhaut injiziert wird, oft erfolgreich. Die Kosten werden allerdings nicht von der Krankenkasse übernommen und man sollte die Behandlung am Anfang der Therapie mindestens drei Mal durchführen.