Orange Wines – Alles, was du über die vierte Weinfarbe wissen musst

Falls du schon mal einen oran g enen Wein g ekostet hast, hast du wohl bemerkt, dass er so ziemlich anders schmeckt als Weiss- und Rotweine oder Rosé. Nein, nicht nach Orangen – der Wein wird aufgrund seiner Farbe so genannt –, weniger fruchtig und blumig, als du ihn dir vorgestellt hättest. Vermutlich eher gewöhnungsbedürftig, vielleicht leicht bitter und mit vielen Gerbstoffen.

An Orange Wine scheiden sich momentan die Geister wie an keinem anderen Wein : die einen empfinden ihn als perfekten Mittelweg zwischen einem erfrischenden Rosé und einem Rotwein mit ausgeprägten Tanninen , andere meiden ihn, weil er oft als fehlerhaft empfunden wird . Damit du weisst, worauf du dich beim nächsten Barbesuch einlässt, kommt hier ein Überblick.

Was ist Orange Wine?

Wie wird Orange Wine hergestellt?

Für Weisswein werden die Trauben umgehend nach de r Lese abgepress t und nur der helle Beerensaft wird vergoren . Dabei wandelt die Hefe den Fruchtzucker in Alkohol um. B ei der Produktion von Rotwein hingegen ist die Maischegärung unerlässlich, wodurch er seine rote Farbe und die sensorische Ausprägung erhält.

Gelagert wird der Orange Wine oft auf traditionell e Weise in Ton-Amphoren , aber auch mit moderneren Techniken in Stahltanks oder Holzfässern. Da die Trauben darin besonders lange gegoren und erst nach Wochen oder Monaten abgepresst werden, füllen Winzerinnen und Winzer die Weine häufig unbehandelt und unfiltriert ab. Da durch können sie leicht trüb sein.

Das Weingut Mathier aus der Schweiz lässt seine drei Orange Wines in Tonamphoren gären.

Wie schmeckt Orange Wine?

Wenn du eine frisch-fruchtige Note erwartest, wirst du von Orange Wines enttäuscht sein : Geschmacklich haben diese s ehr wenig mit Weisswein gemein. Auch wenn es völlig unterschiedliche Orange Wines gibt, kann man ihre kräftige Struktur und die würzige Aromenvielfalt mit Noten von Trockenfrüchten, Nüssen und Sherry als gemeinsamen Nenner nennen . Ein wesentliche s Merkmal der Orange Wines besteht auch aus den spürbaren Tanninen aus der Traubenschale, die vom Mundgefühl eher an Rot- als an Weisswein erinnern.

Sind Orange Wines immer Naturweine?

Da die orangenen Weine häufig ähnlich wie Naturweine produziert werden, also ungefiltert, ungeschönt und ohne Schwefelzusatz, können sie auch Naturweine sein – müssen aber nicht . Denn Orange Wines beschreiben nur eine Herstellungsart und stammen nicht notwendigerweise von Winzer i n nen und Winzern von Naturweinen, die keine oder nur in geringen Dosen Zusatzmittel verwenden.

Was isst du dazu?

Es gibt viele unterschiedliche Orange Wines; die einen werden am besten ohne Essen genossen, andere passen optimal als Speisebegleiter. Sehr allgemein kann man sagen, dass sie eher zu Gerichten getrunken werden, zu denen du auch Rotwein servieren würdest, wie etwa zu rotem Fleisch. Oft harmonieren sie aber auch mit aromatischen Speisen wie asiatischen Currys, mit der orientalischen Küche oder Käse- und Fleischplättchen. Am besten lässt du dich in der Weinhandlung oder von der Winzerin oder dem Winzer beraten.