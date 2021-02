Cellulite – auch Orangenhaut genannt – ist ganz schön sexistisch. Denn das elastische Bindegewebe der Frau ist von Natur aus wesentlich weicher und lockerer als das des Mannes. Kein Wunder also, sind über 90 Prozent der weiblichen Bevölkerung von diesen an der Hautoberfläche auftretenden Dellen betroffen.

Auch Stars haben Cellulite

Wie entsteht Cellulite?

In der weiblichen Haut sind die Fettzellen in der Unterhaut eingelagert. Genauer: Frauen verfügen über eine besondere Gewebestruktur, wegen der auch kleinere Fettdepots sich auf der Hautoberfläche abzeichnen. Die Fettdepots befinden sich zwischen der Haut und den Muskeln. Während diese Organe durch unflexible Gewebefasern miteinander verbunden sind, befinden sich die Ansammlungen von Fettzellen in den entstehenden Zwischenräumen.

Bei Gewichtszunahme vergrössern sich die Fettzellen und drücken nach oben. Nur dort, wo ein wenig dehnbarer Gewebestrang die Haut mit einem Muskel verbindet, wird die Haut unvermindert in Richtung des Körperinneren gezogen. Durch diese Wölbung des Fettgewebes entsteht die Hügellandschaft am Po sowie an den Oberschenkeln und ist manchmal auch an Oberarmen sichtbar. Du siehst also; es handelt sich bei Cellulite um eine natürliche Veranlagung des weiblichen Körpers.