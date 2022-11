Katar 2022 WM: Fragen und Antworten – alles, was du wissen musst

Am Sonntag geht es los : TV, Temperatur und Top-Favoriten – alles, was du über die WM wissen musst

Am Sonntag, 17 Uhr Schweizer Zeit, trifft der Gastgeber auf Ecuador. Damit wird die WM eröffnet. Wir erzählen dir alles, was du zum grössten Sportanlass der Welt wissen musst.

So wurde die Nati in Doha begrüsst. Instagram

Ab Sonntag rollt der Ball in Katar. Um 17 Uhr Schweizer Zeit (live bei uns im Ticker) trifft der Gastgeber auf Ecuador. Bevor das wichtigste Fussball-Turnier der Welt beginnt, erzählen wir dir alles, was du wissen musst. Damit auch du bei der WM 2022 mitreden kannst.

Wie lange dauert die WM?

Das Turnier findet vom 20. November bis am 18. Dezember statt. Eigentlich sind Weltmeisterschaften in den Sommermonaten. Das ist dieses Mal jedoch wegen der sommerlichen Hitze in Katar nicht möglich.

Wann finden die Spiele statt?

Während der Gruppenphase finden immer vier Spiele an einem Tag statt. Anpfiffzeiten sind um elf, 14, 17 und 20 Uhr Schweizer Zeit. Einzige Ausnahme ist der letzte Gruppenspieltag: An diesem wird um 16 sowie um 20 Uhr gespielt – gleiches gilt für die K. o.-Phase. Die Halbfinals wirst du nach deinem Feierabend schauen können – nämlich um 20 Uhr. Am vierten Advent (18. Dezember) kommt es schliesslich um 16 Uhr zum WM-Final. Die Zeitverschiebung beträgt zwei Stunden – heisst die Spiele starten in Katar teils spät abends.

Wie warm ist es denn eigentlich in Katar?

In dieser Woche herrschen in Doha Temperaturen um die 30 Grad. Und das verändert sich in den nächsten Wochen auch nicht. Die Stadien sind mit riesigen Kühlaggregaten ausgestattet. Diese sind gemäss Veranstalter jedoch effizient. Saud Abdulaziz Abdul Ghani, Ingenieurprofessor an der Universität Katar, sagte mehreren Medien: «Wir kühlen nicht das ganze Stadion – wir kühlen nur kleine, sogenannte Mikro-Bubbles.»

Die Stadien in Katar werden gekühlt. imago/Ulmer

Wo kann man die Spiele verfolgen?

20 Minuten berichtet vollumfänglich über die WM in Katar. Für jedes Spiel gibt es einen Liveticker, die Nati und alle Geschehnisse begleiten wir eng und detailliert online sowie auf Instagram und Tiktok. Das SRF überträgt zudem alle 64 Partien live. Eine Partie kommt aber nicht live im TV. Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Mediensprecher Lino Bugmann: «Wegen der Ski-Weltcup-Abfahrt der Frauen in Lake Louise plant SRF, das Gruppenspiel zwischen Kamerun und Brasilien am Freitag, 2. Dezember, als Livestream zu zeigen.» Wo es in der Schweiz Public Viewings gibt, findet ihr hier.

Aus Katar wird fleissig live übertragen. imago images/Laci Perenyi

Wie viele Spieler machen mit?

832. So viele Spieler könnten an der WM zum Einsatz kommen. Denn zum ersten Mal überhaupt dürfen an dieser WM nicht nur 23, sondern 26 Spieler pro Team gemeldet werden. Ausserdem sind 32 Länder qualifiziert – zum letzten Mal. So findet die nächste WM 2026 mit 48 Teams in Kanada, Mexiko und den USA statt.

Wer sind die Top-Favoriten?

Granit Xhaka meinte vor dem Abflug nach Katar: «Vielleicht gibt es ja ein grosses Geschenk zu Weihnachten». Und auch andere im Tross der Nati sind optimistisch. Zu den ganz grossen Favoriten zählt die Schweiz wohl dennoch nicht. Da sind eher Argentinien, Deutschland, Titelverteidiger Frankreich, England oder auch Spanien zu nennen. Brasilien hat bisher fünfmal die WM gewonnen, die Seleção um Superstar Neymar (30) ist bei den Wettanbietern hoch auf Kurs. Die Fussballnation aus Südamerika reiste mit einer starken Generation nach Katar und scheint pünktlich auf diesen Winter so richtig in Form zu sein. Die Schweiz dürfte immerhin unter den Geheimfavoriten figurieren, gemeinsam mit Portugal sowie Dänemark und Afrikameister Senegal, wo allerdings Topcrack Sadio Mané (30) fehlen wird. Die Übersicht über alle Verletzten findest du hier.

Wo wird gespielt?

Die 64 Spiele der Fussball-WM 2022 in Katar werden vom 20. November bis 18. Dezember in acht Stadien ausgetragen, die in einem Umkreis von 55 Kilometern liegen. Sechs dieser Spielstätten sind Neubauten mit teils unkonventionellen Designs. Kostenpunkt der Stadien: über 6,5 Milliarden Franken. Das grösste Stadion mit einem Fassungsvermögen von 86’250 Zuschauenden heisst «Lusail Iconic Stadion». Das speziellste ist das illustre Stadium 974, das rund zehn Kilometer östlich von Doha aus 974 recycelten Schiffscontainern gebaut wurde und 40’000 Fans fasst.

Das «Stadium 974» wurde aus 974 recycelten Schiffscontainern gebaut. Bild: Supreme Committee for Delivery & Legacy

Was ist das Maskottchen?

La’eeb heisst das Maskottchen für die WM in Katar, das bedeutet auf Arabisch «supertalentierter Spieler». Es sieht aus wie ein Geist, doch das ist er eben nicht, wie der Veranstalter korrigiert, sondern eine «Fantasiefigur». La’eeb soll nach dem Motto «Jetzt oder nie» Menschen ermutigen, an sich zu glauben.

Welche Verhaltensregeln gelten für Fans bei der WM?

Katar ist ein konservatives Land mit einem durch islamische Moralvorstellungen geprägten Recht. Bei der Kleidung raten Experten zu einer gewissen Zurückhaltung. Küssen in der Öffentlichkeit ist nicht gern gesehen. Zuletzt sorgten zudem die Aussagen eines katarischen WM-Botschafters, Schwulsein sei ein «geistiger Schaden», für grossen Wirbel. In Katar ist Homosexualität laut Gesetz verboten. Die Gastgeber und die Fifa versicherten mehrfach, während der WM seien alle Fans willkommen. Nas Mohamed (35), Katars erster geouteter Schwuler, geht ebenfalls davon aus, dass die Strafverfolgung für Fremde ausgesetzt wird.

Küssen in der Öffentlichkeit: Soll laut katarischen Behörden und der Fifa kein Problem sein. imago images / Norbert Schmidt

Gibt es noch Tickets?

Knapp 2,9 Millionen Karten für die 64 Partien seien verkauft worden, teilten die Organisatoren Mitte Oktober mit. Damit seien noch rund sieben Prozent der Zuschauerplätze verfügbar, hiess es. Derzeit läuft die Last-Minute-Verkaufsphase, die bis zum Ende des Turniers geöffnet ist. Nach Angaben der Fifa werden die Karten «nach dem Prinzip ‹Wer zuerst kommt, mahlt zuerst› vergeben».

Wann spielt die Schweiz?

Die Nati hat mindestens drei Gruppenspiele zu absolvieren. Die erste Partie findet am Donnerstag, 24.November, um 11 Uhr gegen Kamerun statt. Danach geht es gegen Brasilien (28.11, 17 Uhr) und Serbien (2.12, 20 Uhr).

Gibt es Alkohol?

Der Ausschank von Alkohol ist stark eingeschränkt, aus dem Ausland mitgebracht werden darf er nicht. Für stark angetrunkene Fans soll es angeblich eigene Zonen zur Ausnüchterung geben. Alkohol gibt es ausserdem in vielen Hotels sowie in den Fanzonen, dort allerdings nur während gewisser Zeiten. Trunkenheit in der Öffentlichkeit ist in Katar verboten. Am Freitag beschloss der Gastgeber zudem, dass rund ums Stadion ein Verbot von alkoholischem Bier gilt. In den Stadien soll nach Angaben der Fifa weiterhin alkoholfreies Bier verkauft werden.

Auf dem Trockenen: Fussball-Fans müssen in und um Katars Stadien auf Alkohol verzichten. imago images/ANP

