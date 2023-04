Frauen-EM 2025: Alle Infos zum Entscheid der Uefa

Die Uefa vergibt die Frauen-EM 2025 an die Schweiz. Das Turnier findet im Juni und Juli statt. Alles, was du sonst noch über den Entscheid wissen musst, findest du hier.

Darum gehts 2025 findet die Fussball-EM der Frauen in der Schweiz statt.

Die Freude über diesen Entscheid der Uefa ist riesig.

Die wichtigsten Antworten zum historischen Entscheid findest du hier.

«Basel statt Ballermann! Bern statt Benidorm! Zürich statt Zypern!» Diese Worte verkündet der Schweizerische Fussballverband auf Twitter am Dienstagabend. Die Freude, sie ist riesig beim SFV. Grund dafür ist der Zuschlag für die Frauen-EM 2025. Wir beantworten dir die wichtigsten Fragen zum Entscheid.

Das meinen die Nati-Stars und Co.

Sie sind überglücklich. Ramona Bachmann schreibt auf Insta «Los geht’s!» samt Herzli-Augen-Smiley. Alisha Lehmann freut sich ebenfalls mit einem Feuer-Emoji, Riola Xhemaili postet zahlreiche Herzen. Captain Lia Wälti spricht von einem «Traum». Trainerin Inka Grings verrät: «Wir zitterten sehr lange und freuten uns dann riesig.» Man habe dann auch zwei Flaschen Sekt aufgemacht und es würden wohl noch ein paar folgen. «Es ist eine Riesen-Riesen-Ehre», so Grings.

Ana Maria Crnogorčević sagt, dass eine EM generell schon toll sei, «aber eine Heim-EM ist einfach unfassbar.» Der Nati-Star hält aber auch fest, dass sie sich durch das Turnier einen Boom für den Frauenfussball erhoffe. «Die ganze Welt wird auf die Schweiz schauen.» SFV-Frauenfussballchefin Marion Daube freut sich, dass sich die harte Arbeit gelohnt habe: «Wir sind stolz, es ist ein sehr emotionaler Moment.»

Wann und wo findet das Turnier statt?

Die EM wird während vier Wochen in den Monaten Juni und Juli 2025 an den vorgesehenen Spielorten Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Sion, Luzern und Thun stattfinden (siehe Bildstrecke). Zusammen verfügen die Stadien für alle Partien des Turniers über eine Stadionkapazität von über 750'000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Wie zuletzt 2022 in England werden 16 Teams teilnehmen, insgesamt stehen 31 Partien an.

Ist die Schweiz automatisch dabei?

Natürlich. Als Gastgeberin hat die Nati ein fixes Startticket. Für die anderen Länder beginnt die Qualifikation im Frühjahr 2024 nach Abschluss der Women's Nations League. Sie besteht aus einer Liga-Phase und einer Playoff-Phase.

Wie gut wird die Nati bei der EM sein?

Das ist schwierig zu sagen. In diesem Sommer findet zuerst mal die WM in Australien und Neuseeland statt, die einen Anhaltspunkt geben wird. In der Fifa-Rangliste steht das Team von Inka Grings auf Rang 20. Bei der EM befinden sich Leistungsträgerinnen wie Crnogorcevic, Bachmann oder Wälti im Herbst ihrer Karriere, die Heim-EM wird für sie aber eine Riesen-Motivation sein, in Top-Verfassung aufzutreten. Zudem kann die Nati auf mehrere Talente zählen. Die 23-jährige Géraldine Reuteler etwa, oder auch Riola Xhemaili. Die U-17-Nati qualifizierte sich zuletzt für die EM.

Gibt es etwas Spezielles?

Ja. Für das Turnier werden die Kunstrasenplätze in Bern und Thun durch Naturrasen ersetzt. Auch war die Abstimmung des Uefa-Exekutivkomitees äusserst spannend. Insgesamt waren drei Wahldurchgänge notwendig, im ersten hatten die Mitbewerber aus Polen und das Länder-Bündnis von Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden gleich viele Stimmen erhalten.

So teuer wird die EM

Die EM 2022 in England kostete rund 55 Millionen Franken. Mit so viel Geld rechnet etwa auch die Schweiz. Die nationale, kantonale und städtische Politik hat ihre Unterstützung zugesichert. Die Uefa übernimmt derweil alle Kosten für den Turnierbetrieb, einschliesslich der Stadionmiete, Organisation und Durchführung der Spiele sowie der Sicherheit in den Stadien.

Was meint die Politik?

Nach dem Ja-Entscheid der Uefa wird die grosse politische Unterstützung nochmals deutlich. Zahlreiche Städte freuen sich und Bundesrätin Viola Amherd meint: «Diese Europameisterschaft ist eine grosse Chance für die Schweiz und für die Weiterentwicklung des Frauen- und Mädchenfussballs.» Corina Gredig, Nationalrätin und Captain des FC Helvetia, sagt: «Es ist natürlich grossartig, wenn wir 2025 wieder ein Fussballfest haben werden. Die Schweiz wird alles geben, um die perfekte Gastgeberin zu sein.»

