Anlässe, Sicherheit, Verkehr – Alles, was du zur Luzerner Fasnacht wissen solltest

Mit dem Urknall am Schmutzigen Donnerstag beginnt in Luzern die Fasnacht. Tausende Fasnächtlerinnen und Fasnächtler nehmen jeweils an der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag teil. Abgesehen vom vergangenen Jahr. Wegen des Coronavirus fand die Fasnacht nicht statt. Die Fasnacht wurde damals mit einem Sarg auf dem Kapellplatz in Luzern symbolisch beerdigt.

Darum gehts Nach der Vorfasnacht gehts am Schmutzigen Donnerstag in der Stadt Luzern so richtig los mit der Lozärner Fasnacht.

Bis zum Ende der Fasnacht finden in Luzern verschiedene Umzüge und Fasnachtsveranstaltungen statt.

Hier findest du einen Überblick über die grossen Umzüge, die Tagwachen und Weiteres.

Nach der letztjährigen Absage der Fasnacht geht es heuer in der Stadt Luzern wieder rüüdig verreckt zu und her. Die Fasnacht findet wie gewohnt statt mit Umzügen und Veranstaltungen. Für alle, die etwas Orientierung zum fasnächtlichen Treiben benötigen, und jene, die noch nie an der Lozärner Fasnacht waren, gibts hier die wichtigsten Infos.

Wann finden Tagwachen und Umzüge statt?

Mit dem Urknall um fünf Uhr am Schmutzigen Donnerstag und dem anschliessenden Fötzeliräge an der Fritschi-Tagwache startet in der Stadt Luzern die Fasnacht. Danach ziehen die Guuggenmusigen schränzend durch die Gassen. Der zweite grosse Höhepunkt ist der 40 Nummern lange Fritschiumzug der Zunft zu Safran um 14 Uhr. Er führt von der Haldenstrasse über den Schweizerhofquai, den Kapellplatz und über die Seebrücke bis zur Pilatus- und Winkelriedstrasse.

Am Rüüdige Samschtig zieht ab 16 Uhr das Zögli der Kult-Ur-Fasnächtler durch die Altstadt. Unter der Egg findet zudem das Fasnachtsfäscht der Fidelitas statt und die Maskenliebhaber-Gesellschaft lädt zur MLG-Stobete.

Am Güdismäntig gehts mit der Tagwache der Wey-Zunft um sechs Uhr in die zweite Runde. Um 14 Uhr folgt schliesslich der grosse Wey-Umzug vom Güdismäntig. Die Umzugsroute verläuft wie jene am Schmudo, der Kapellplatz wird jedoch ausgelassen.

Mit dem Monstercorso der Vereinigten am Güdiszischtig um 19.30 Uhr kommt die Fasnacht zu ihrem fulminanten Abschluss. Beim grössten Fasnachtsumzug in der Stadt stehen 80 Nummern auf dem Programm. 20 Minuten überträgt den Monstercorso in voller Länge im Livestream. Am Nachmittag um 14.30 Uhr findet zudem das von der Vereinigten organisierte Chendermonschter statt.

Wo stehen die Guuggerbühnen?

Über hundert Guuggenmusigen treten neben den Umzügen auch auf den verschiedenen Guuggerbühnen in der Altstadt auf. Sie befinden sich auf dem Falkenplatz, dem Franziskanerplatz, dem Jesuitenplatz, dem Mühlenplatz, in der Münzgasse und beim Zöpfli.

Fasnachts-App mit interaktiver Karte Die Vereinigte, der grösste Fasnachtsverband der Zentralschweiz, hat in ihrer kürzlich lancierten Gratis-App «Vereinigte» diverse Informationen zur Lozärner Fasnacht zusammengetragen. In der App sind die Programme der Umzüge und Guuggerbühnen aufgeführt und sie enthält eine Agenda mit diversen Fasnachtsevents. Weiter gibts eine interaktive Stadtkarte, in der Guuggerbühnen, Sanitätsposten, Verpflegungsstände und WC-Boxen aufgeführt sind. Zudem enthält die App auch ein Verzeichnis der Vereinigten Guuggenmusigen und weitere Infos zur Fasnacht.

Was ist in Sachen Sicherheit zu beachten?

An den offiziellen Fasnachtstagen wird der Rathaussteg aus Sicherheitsgründen zeitweise auf der Seite der Bahnhofstrasse gesperrt: Der Weg in Richtung Altstadt ist an diesen Tagen von ca. 21 Uhr bis ein Uhr gesperrt. Die Luzerner Polizei behält sich je nach Situation auch Sperrungen ausserhalb dieser fixen Zeiten vor, teilte sie mit. Wer mit einem Wagen zur Fasnacht geht, muss unter anderem dafür sorgen, dass für die Einsatzfahrzeuge der Rettungskräfte überall und jederzeit eine Durchfahrt von 3,5 Metern gewährleistet ist (in Kurven fünf Meter).

Wo finde ich medizinische Hilfe?

An der Rössligasse 12 in der Altstadt befindet sich während der Fasnachtstage ein Sanitätsposten. Bei hausärztlichen Notfällen kann die Permanence im Bahnhof Luzern (UG) konsultiert werden, schreibt die Stadt Luzern in ihrer Wegleitung zur Fasnacht.

Wann fahren die Extrazüge, -busse und -schiffe?

Die Luzerner Polizei rät dazu, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Transportunternehmen stellen verschiedene Extrazüge, Extrabusse und Extraschiffe bereit. Mit einem Fasnachts-Abo erhält man in verschiedenen Zonen während der Fasnacht freie Fahrt.

Während der Tagwache am Schmutzigen Donnerstag kommt es zu Strassensperrungen im Stadtzentrum. Auch während der grossen Umzüge am Schmudo, am Güdismäntig sowie am Güdiszischtig werden Strassen gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Eine Übersicht der Sperrungen gibt es hier.

Gilt das Littering-Verbot auch während der Fasnacht?

Nein, natürlich nicht. Aber es muss dennoch nicht alles auf dem Boden landen. Es sind dafür in der ganzen Stadt riesige gelbe Müllsäcke verteilt. Und nun, viel Spass an der Fasnacht!