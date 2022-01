Abstimmung Stadt Luzern: Darum gehts bei der Sonderkredit Velostation Luzern

Geld, Platz, Baustellen : Alles, was du zur Luzerner Velostation vor der Abstimmung wissen musst

Am 13. Februar 2022 stimmt die Stadtluzerner Stimmbevölkerung über einen Sonderkredit in der Höhe von 19,26 Millionen Franken zum Bau einer Velostation an der Reuss ab. Ein Millionen-Projekt, das wohlüberlegt sein will. Hier findest du alles, was du wissen musst, bevor du deinen Stimmzettel ausfüllst.