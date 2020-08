Angriff auf Tiktok

Alles, was du zur neuen Insta-Funktion Reels wissen musst, die heute startet

Instagram bringt eine neue Video-Funktion in die Schweiz: Mit Reels startet der Facebook-Konzern einen Angriff auf Tiktok. 20 Minuten erklärt, was man mit der neuen Funktion anstellen kann und wie die Chancen auf Erfolg stehen.

Was sind Reels?

Reels sind 15 Sekunden lange Clips, die man mit Musik vertonen und mit Effekten überlagern kann. Die Reels können innerhalb von Instagram an Freunde verschickt oder als Stor ie s geteilt werden. Clips haben das Potenzial, viral zu gehen, in einer speziellen Explore-Sektion aufzutauchen und so ein Millionenpublikum zu erreichen. Nach dem Testlauf in Brasilien, Frankreich und Deutschland gibt es Reels seit heute auch bei uns.

Wo finde ich Reels?

Wieso gibt es Reels?

Äh, hat Insta da einfach Tiktok kopiert?

Was will Facebook erreichen?

Wird Reels ein Erfolg?

Der Launch von Reels kommt für Instagram zu einem guten Zeitpunkt. In den USA steht Tiktok wegen Sicherheitsbedenken am Pranger. Der chinesischen Firma droht der Verkauf an den Technologiekonzern Microsoft oder aber ein Verbot der Plattform. Diese Unsicherheit lässt einige Tiktok-Nutzer nach Alternativen suchen. So haben in den letzten Tagen ähnliche Apps einen gigantischen Zuwachs erlebt. Die Macher der App Triller sprechen von einer Verzwanzigfachung der Downloads. Dies dürfte also auch Reels und so Instagram zu mehr Aufwind verhelfen.