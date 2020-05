Aktualisiert vor 26min

App gegen Corona

Alles, was du zur SwissCovid-App wissen musst

Die Schweizer Contact-Tracing-App startet in die Testphase und steht für einige zum Download bereit. Doch wie steht es um den Datenschutz und welche Rolle spielen Google und Apple dabei?

von Dominique Zeier

Die SwissCovid-App soll die Ausbreitung der Corona-Pandemie verlangsamen. Die App kann mittels Bluetooth andere Telefone, auf der die App ebenfalls installiert ist, erkennen. Halten sich die beiden Telefone länger als 15 Minuten in weniger als zwei Metern Abstand zueinander auf, werden die Daten des jeweils anderen Smartphones gespeichert.

Darum gehts Für die Schweiz gibt es eine Contact-Tracing-App.

Sie heisst SwissCovid.

Diese kann ab sofort heruntergeladen werden.

Die App befindet sich noch in einer Testphase.

Nun ist es so weit: Seit Anfang dieser Woche kann die SwissCovid-App auf privaten Smartphones installiert und eingerichtet werden. Es handelt sich dabei um die lang ersehnte und viel besprochene Contact-Tracing-App, die vom Bund in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und der EPFL Lausanne programmiert wurde. Dazu wurde eigens eine offene Technologie mit Namen DP-3T entwickelt, die nun als App verfügbar ist.

Wie funktioniert die SwissCovid-App?

Die neue SwissCovid-App nutzt sogenannte Bluetooth-​Beaconing-Technologie. Dies bedeutet, dass die App via Bluetooth nach anderen Handys sucht, die sich in der Nähe befinden und auf denen die App ebenfalls installiert ist. Falls sich die Smartphones während 15 Minuten in weniger als zwei Metern Abstand zueinander befinden, speichern die Apps eine Art Schlüssel der jeweils anderen Applikation.

Erkrankt nun einer der Nutzer der SwissCovid-App, erhält er vom Kantonsarzt einen personalisierten Code. Diesen kann er in der App eingeben, woraufhin alle Nutzer, die Kontakt mit der erkrankten Person hatten, informiert werden. Denn bei ihnen gilt das Ansteckungsrisiko als erhöht. Die Benachrichtigung erfolgt anonym, sodass keine Rückschlüsse auf die infizierte Person oder den Ort der potenziellen Infektion gezogen werden können.

Bei der Installation wird der Nutzer über einige Details informiert. Der Nutzer wird bei der Installation informiert, dass die Privatsphäre garantiert bleibt. Das Tracing wird mittels Bluetooth durchgeführt.

«Es handelt sich nicht nur um eine ​App – es ist vielmehr ein komplexes Kontaktverfolgungssystem», erklärt Srdjan Capkun, ETH-Professor für System-​ und Netzwerksicherheit, der die SwissCovid-App mitentwickelt hat. «Die Menschen sollen in erster Linie darüber informiert werden, wenn sie einer positiv getesteten Person zu nahe kamen. Die SwissCovid-App schützt aber auch ihre Privatsphäre, ermöglicht Roaming zwischen Ländern und erweitert die bestehende Soft-​ und Hardware von Smartphones.»

Wer steckt dahinter?

Die App wurde von der ETH Zürich und der EPFL in Lausanne gemeinsam mit einem internationalen Team entwickelt. Ebenfalls in das Projekt involviert ist die Schweizer Ubique Innovation AG. Diese hatte bereits im März einen Prototyp für die Schweizer Contact-Tracing-App programmiert.

Da auch die beiden Schweizer ETHs an einem ähnlichen Projekt tüftelten, kam es rasch zur Zusammenarbeit. Damit aber nicht genug, wie Mathias Wellig, CEO von Ubique, erzählt: «Die Resultate der unermüdlichen Arbeit der Wissenschaftler in der DP-3T-Initiative stiess auch international auf grosses Interesse. Nicht nur Google und Apple haben sich massgeblich davon inspirieren lassen, sondern auch Gesundheitsämter verschiedener Länder.»

Was ist Contact-Tracing? Contact-Tracing ist ein Mittel, mit dem die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie nachverfolgt und verlangsamt werden soll. Das Ziel dieser Strategie ist es, Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren, schnellstmöglich zu identifizieren. Während die erkrankten Personen selbst Auskunft darüber geben können, welche Freunde oder Familienmitglieder mit ihnen in Kontakt standen, ist es schwieriger, nachzuvollziehen, mit welchen fremden Personen sie Kontakt hatten. So ist es ohne Contact-Tracing unmöglich, zu ermitteln, welche Personen sich gleichzeitig mit der erkrankten Person in einem Lebensmittelgeschäft aufhielten, Sport trieben oder in einem Restaurant sassen. Mit digitalem Contact-Tracing sollen aber selbst diese fremden Menschen ermittelt und gewarnt werden können. Sie können in der Folge die notwendigen Massnahmen treffen wie beispielsweise Abstand zu anderen Menschen halten oder sich in Quarantäne begeben. Dies kann dazu beitragen, eine zweite Infektionswelle zu vermeiden oder abzuschwächen.

Ist die Schweiz ein Vorbild für das Ausland?

An vielen weiteren Orten der Welt wird ebenfalls an Contact-Tracing-Apps gearbeitet. Die Idee dahinter ist laut der ETH überall dieselbe: Da wir unsere Handys sowieso stets bei uns haben, können sie wichtige Tools in der Bekämpfung der Corona-Krise darstellen. Dabei gibt es laut Capkun aber bessere und schlechtere Wege, dies zu erreichen. Schlecht seien vor allem jene Lösungen, die es erlauben, die Infektionskette genaustens nachzuverfolgen. Denn dies kann laut Capkun zu selektiver Verfolgung und Diskriminierung führen. «Die Leistung von DP-​3T besteht darin, dass wir eine Reihe von Mechanismen entwickelt haben, die dazu dienen, das Contact-Tracing einfach und sicher zu gestalten. Einige dieser Funktionen werden nun auch in die Betriebssysteme Android und iOS übernommen», so der ETH-​Professor. Tatsächlich werde der DP-​3T-Code an vielen Stellen direkt implementiert oder nur wenig angepasst umgesetzt.

Welche Rolle spielen Google und Apple?

Wenn es um das Thema des Contact-Tracing geht, werden immer wieder Sorgen um den Datenschutz laut, nicht zuletzt, da auch Tech-Giganten wie Google und Apple in die Entwicklung und Implementierung der Technologie involviert sind. Capkun beruhigt aber: «Im Falle der SwissCovid-App werden Informationen lokal verarbeitet, alle Daten werden nach 21 Tagen automatisch gelöscht und persönliche Daten nirgends zentral gespeichert. Die Datensicherheit ist immer garantiert.»

Die Unterstützung von Unternehmen wie Google oder Apple sei aber dennoch ungemein wichtig. Denn die Technologie, die für das Contact-Tracing konzipiert wurde, müsse auf Software und Hardware laufen, die nicht zu diesem Zweck gebaut wurden. Daher müsse es in diesen Bereichen zu Anpassungen kommen, die nur von Google oder Apple durchgeführt werden können. Hierbei sei die Schweiz das erste Land der Welt, das die Schnittstellen von Google und Apple verwendet.

In der Schweiz wird die Schnittstelle von Google und Apple als Erstes verwendet.

Wie geht es weiter?

Die App befindet sich augenblicklich noch in der Pilotphase und kann nur über diesen Link im Android-App-Store heruntergeladen werden. Laut den Entwicklern muss nun zuerst einmal die Funktionsfähigkeit aller Komponenten getestet werden. Dafür stehen die Entwickler auch in Kontakt mit Epidemiologen, damit sichergestellt werden kann, dass so viele Faktoren wie möglich, die zu einer Ansteckung führen können, berücksichtigt werden – aber auch, dass falsche Ergebnisse verhindert werden können.