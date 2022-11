Knappe Güter: «Alles, was wir haben, kommt aus dem Westen» – so abhängig ist Russland

«Alles, was wir haben, kommt aus dem Westen»: Im russischen Staatsfernsehen «rossija 1» kritisierten Experten die Abspaltung vom Westen. Das Land sei nicht in der Lage, alles selber zu produzieren. Auf Produkte aus dem Westen könne nicht verzichtet werden. Russlandexperte Alexander Dubowy ordnet ein.

Herr Dubowy, ist Russland vom Westen abhängig?

Ja, Russland ist auf westliche Produkte angewiesen. Jahrzehntelang hat Russland die Strategie verfolgt, «warum etwas neu erfinden, wenn man es auch kaufen kann». Dieses Denken trifft sie nun schwer. Russland fehlt in vielen Bereichen das Wissen, wie man qualitative Produkte herstellt. Sie können westliche Produkte nicht ersetzen, weil sie keine oder nur unzureichende russische Alternativen haben. Gerade im technologischen Bereich können sie nicht mal annähernd am westlichen Standard produzieren. Sie versuchen zwar, westliche Waren und Geräte zu kopieren, aber das funktioniert nur begrenzt. Ohne Importe aus dem Westen macht Russland bei der Qualität vieler Produkte enorme Rückschritte.

Spürt Russland die Konsequenzen dieser Abhängigkeit?

Wie geht Russland damit um?

Russland versucht, die westlichen Sanktionen zu umgehen und die fehlenden Importe auf anderem Weg zu erlangen. Der Handel mit China, Indien und der Türkei wurde deshalb stark erhöht. Diese Waren können die Produkte aus dem Westen aber nicht gleichwertig ersetzen. Weiter versucht die russische Regierung, andere Länder zu überzeugen, stellvertretend für Russland einzukaufen. So wollten sie beispielsweise Kasachstan dazu bringen, für Russland westliche Waren zu importieren, um diese dann an Russland weiterzuverkaufen. Kasachstan lehnte aber ab.

Was haben die Diskussionen im russischen Staatsfernsehen zu bedeuten?

Alles, was das russische Staatsfernsehen zeigt, ist reine Taktik. Bei solchen kritischen Diskussionen handelt es sich nur um eine Scheinkritik. Die russische Regierung will dadurch bei der Bevölkerung den Eindruck erwecken, dass man unterschiedlichste Meinungen akzeptieren würde. Das stimmt aber nicht. Es dient dazu, die russische Propaganda nicht allzu plump erscheinen zu lassen. Man will nicht zu offensichtlich sagen «bei uns ist alles gut und im Westen alles schlecht», um glaubwürdig zu bleiben.