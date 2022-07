Frauen-EM: Weisse Hosen in der Periode – England hält trotz Kritik an Spielkleidung fest

In der Gruppe B kam es am Freitagabend zum Duell zwischen Spanien und Finnland. Die Skandinavierinnen erwischten den besseren Start und schockten den Favoriten von der iberischen Halbinsel bereits in der 1. Minute durch einen Treffer von Sällström. Danach drehte «la Furja Roja» aber mächtig auf und drehte die Partie noch in der ersten Halbzeit. In der 26. Minute erzielte erst Paredes nach einem Corner den Ausgleich, bevor Bonmati in der 41. Minute Spanien mit 2:1 in Front schoss.