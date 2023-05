Grosseinsatz am Bundesplatz: Allgemeinheit muss bezahlen

Am 14. Februar hielt ein Grosseinsatz der Kantonspolizei Bern am Bundesplatz die Schweiz in Atem. Ein Sprengstoff-Schnelltest hatte bei einem Mann positiv angeschlagen. Weil er unerlaubterweise mit dem Auto auf den Bundesplatz gefahren war, vermutete die Polizei, dass sich auch in seinem Auto Sprengstoff befinden könnte.