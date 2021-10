«Drei x Drei»-Podcast – Alligatoah hat den Song für seine Beerdigung schon geschrieben

«Der ein oder andere von uns hats sich wahrscheinlich schon mal überlegt, welche Musik an der eigenen Beerdigung gespielt werden sollte», kündigt Freezy seine Songwahl für den «Drei x Drei»-Podcast an. Makaber? Nicht zwingend.

Der deutsche Musiker Lukas Strobel (32) aka Alligatoah hat die Sache selber in die Hand genommen und das «Trauerfeier Lied» geschrieben. Aber wer ist dieser Alligatoah? Und warum nimmt er sich so etwas raus?

Alligatoah erreichte mit seinem Album Platinstatus

«Das Outro auf diesem Album, also der letzte Song darauf, heisst ‹Trauerfeier Lied› und ist mein absoluter Lieblingssong von ihm», so der «Supreme Show»-Moderator. Und der klingt so: