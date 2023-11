Beim Jumbo regnet es in die Filiale – Besucher machen Spässchen

In der Jumbo-Filiale fing es plötzlich an zu regnen.

Die Fenster öffneten sich in einer Jumbo-Filiale.

Eine unverhoffte Abkühlung gabs in der Jumbo-Filiale in Allmendingen im Kanton Bern. Wie ein News-Scout berichtet, regnete es am Dienstagnachmittag während des Unwetters plötzlich durch die offenen Dachfenster auf die Verkaufsfläche. Die Fenster hätten sich nicht schliessen lassen, schildert der News-Scout die Situation.