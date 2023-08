Allschwil: Coop unter Wasser nach Fehlalarm während Unwetter

«Der Alarm ging an und die Dachfenster öffneten sich», berichtet eine News-Scout. Und dann regnete es am Donnerstagabend in die Coop-Filiale Letten in der Baselbieter Gemeinde Allschwil. «Und es regnete wirklich stark», so der News-Scout weiter. In der Wetterstation Basel-Binningen wurden während des Unwetters in der Nacht auf Freitag gemäss MeteoNews 37 Millimeter Niederschlag gemessen. Der Regen prasselte durch die offenen Dachfenster auf Lebensmittel, gleichzeitig blieben die Türen verriegelt. «Vorübergehend konnten wir nicht aus dem Laden», so der Leser.