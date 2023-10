Allschwil BL: «Wir nahmen den Gartenschlauch, der war aber zu kurz»

Am Mittwochmittag brannte in Allschwil BL ein Umzugswagen.

Ein Umzugswagen hat am Mittwoch in Allschwil BL, nahe dem Lindenplatz, Feuer gefangen.

Ein News-Scout filmte, wie am Mittwochmittag ein Umzugswagen in Allschwil BL nahe dem Lindenplatz lichterloh brannte. «Meine Leute waren gerade dabei, die Fenster und Storen zu putzen, als auf einmal der Wagen auf dem Trottoir stehen blieb und der Fahrer ausstieg. Als wir den Qualm sahen, wussten wir sofort, dass es brennt», so der Inhaber der Reinigungsfirma gegenüber 20 Minuten.