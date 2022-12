Ally-Pally, Boxing Day, Spengler Cup: Die Leckerbissen an Weihnachten

Wer glaubt, dass Weihnachten sportfreie Zeit ist, der irrt. In England läuft Fussball und Darts, in Davos wird Hockey gespielt und in den USA gehts im American Football in die heisse Phase.

1 / 3 Nach der turbulenten WM geht es für Nati-Captain Granit Xhaka in der Premier League weiter. IMAGO/PA Images Nur schon wegen der ausgefallenen Profis lohnt es sich, bei der Darts-WM einzuschalten. Getty Images Nach drei Jahren findet der Spengler Cup in Davos wieder statt. freshfocus

Darum gehts Auch an den Weihnachtstagen laufen Sportveranstaltungen.

Neben Fussball gibt es Eishockey und Darts.

Wir haben für euch die besten Sportleckerbissen während der Festtage rausgesucht.

Die Fussball-WM ist vorbei, Lionel Messi und Argentinien krönten sich zum Weltmeister. Mit dem Final am Sonntag ging das grösste Sport-Highlight des Jahres zu Ende. Nun stehen die Festtage vor der Türe, Zeit für seine Liebsten, Geschenke und gutes Essen stehen nun an der Tagesordnung. Wer auch an diesen Tagen nicht auf Sport verzichten will oder kann, geht nicht leer aus. Wir haben für euch die Sport-Highlights während der Weihnachtszeit herausgesucht.

Fussball

Nach der WM ist vor der Meisterschaft. Das ist das Motto der diesjährigen Fussballsaison. Zumindest in England, denn auf der Insel wird traditionell am zweiten Weihnachtstag gespielt. Auch in diesem Jahr wird nicht darauf verzichtet. Gleich sieben Partien stehen am 26. Dezember auf dem Programm. Unter anderem greift Nati-Captain Granit Xhaka mit Arsenal ins Geschehen ein. Die Gunners treffen auf West Ham (Anpfiff 21 Uhr). Am 27.12. runden die Topteams Chelsea und Manchester United den Spieltag ab.

Eishockey

Für Schweizer Eishockey-Fans geht eine lange Wartezeit zu Ende. Nach drei Jahren kann der Spengler Cup endlich wieder stattfinden. Die beiden letzten Austragungen fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Im vergangenen Jahr musste das Traditions-Turnier einen Tag vor der Eröffnung abgesagt werden. In diesem Jahr eröffnet der HC Ambri-Piotta gegen Örebro HK um 15.10 Uhr das Turnier (live bei uns).

Auch in der NHL wird dem Puck nachgejagt. An Heiligabend stehen gleich 13 Partien auf dem Programm. Denis Malgin trifft mit seinem neuen Club Colorado Avalanche auf Roman Josi und Nino Niederreiter und die Nashville Predators. Auch Nico Hischier steht mit den New Jersey Devils gegen die Boston Bruins im Einsatz.

US-Sports

Wer am ersten Weihnachtstag nicht auf Sport verzichten will, muss auf die Sportarten aus Übersee zurückgreifen. Am 25. stehen drei Partien in der NBA an, unter anderem trifft Luka Doncic mit seinen Dallas Mavericks auf LeBron James und die LA Lakers. Auch im American Football wird an Weihnachten gespielt. An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag stehen Spiele aus der NFL auf dem Programm.

Darts

Weihnachtszeit ist Dartszeit. Im legendären Ally-Pally in London finden die Darts-Weltmeisterschaften statt. Die Bilder der verkleideten und feierwütigen Fans gehen jedes Jahr um die Welt. In Kombination mit den teilweise eigenwilligen Charakteren der Profis ist Spektakel garantiert. Auf jeden Fall eine gute Abwechslung zur besinnlichen Stimmung.

