Ein Koffer mit Geschichte - Allzeit bereit für Apokalypse – Biden und Putin haben «Nuklear-Koffer» immer dabei

In den USA ist der Koffer eine lederne Tasche mit einer Metallbox und diversen Schriftstücken darin.

In Russland ist ein ähnlicher Koffer seit 1983 im Einsatz.

Die beiden Staatsoberhäupter der USA und Russland tragen die «Apokalypse» überall hin mit. Gemeint ist ein Koffer, der es den Präsidenten ermöglichen würde, auf der ganzen Welt einen Atomschlag auszulösen und einen Grossteil der Bevölkerung auszulöschen. In den USA wird das Gepäckstück auch «Nuclear Football» genannt und ist faktisch ein Metallkasten, in dem sich verschiedene Schriftstücke befinden. Unter anderem auch eine Liste von potentiellen nuklearen Zielen für einen Angriff. Weiter enthält der Koffer eine Liste von geheimen Bunkern in denen der Präsident und seine Gefolgschaft Unterschlupf finden würden im Falle eines Atomkrieges.