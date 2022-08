24 Grad: Allzeit-Rekord geknackt – so warm war die Aare überhaupt noch nie

Die Aare war noch nie so warm wie heute.

Bernerinnen und Berner kühlen sich gerne mit einem Aareschwumm ab. Doch so kühl ist das Wasser derzeit gar nicht mehr. Bereits zum zweiten Mal innert weniger Wochen hat die Temperatur ein neues Allzeithoch erreicht. Gemäss offiziellen Daten des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) zeigte das Thermometer an der Messstation Bern Schönau um 16.30 Uhr 24,1 Grad.

Erst am 20. Juli war der Rekord in diesem Jahr ein erstes Mal gebrochen worden. Damals stieg die Wassertemperatur in Bern auf 23,93 Grad, wie die «Berner Zeitung» berichtete.