In Einsiedeln wurde am Montag trotz Veranstaltungsverbot ausgiebig Fasnacht gefeiert. Im Getümmel war CVP-Nationalrat Alois Gmür dabei und erklärte im 20 Minuten-Interview die Gründe für seine Teilnahme. Anschliessend erhielt er Reaktionen aus der ganzen Schweiz.

Einmal mehr ist der Kanton Schwyz in die Schlagzeilen geraten, weil rund 1000 Personen am letzten Montag dicht an dicht gedrängt den sogenannten Sühudiumzug auf der Strasse mitverfolgten. Unter den Zuschauern des unorganisierten Anlasses war auch der Mitte-Nationalrat Alois Gmür, der das Vorgehen sogar noch verteidigte. Wie er am Mittwoch auf Anfrage sagte, hat er in der Folge viele Reaktionen aus der ganzen Schweiz erhalten: «Ich wurde auf allen Kanälen beschimpft und auch zum Rücktritt aufgefordert. Vor allem per E-Mail bin ich als Tubel oder mit noch wüsteren Wörtern bezeichnet worden.»