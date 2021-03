Titanplatten im Oberkiefer : Alonso muss nach Velounfall Ende Saison erneut unters Messer

Ende März gibt Fernando Alonso sein Comeback in der Formel 1. Nach der Saison muss sich der Spanier wegen seines Velounfalls im Tessin erneut operieren lassen.

Alonso und Esteban Ocon gehen für das Alpine-F1-Team an den Start.

Ende März gibt er in Bahrain sein F1-Comeback.

Formel-1-Pilot Fernando Alonso muss sich nach der Saison als Folge seines Kieferbruchs einer weiteren Operation unterziehen. «Es müssen bei mir zwei Titanplatten aus dem Oberkiefer entfernt werden», sagte der 39-Jährige vom Alpine-Team am Freitag bei den Testfahrten in Bahrain.

Der Spanier hatte sich Mitte Februar in der Schweiz bei einem Trainingsunfall mit dem Rennrad verletzt. Er fehlte daher bei der Vorstellung des Autos seines Rennstalls und bei einigen Werbeterminen. Bei den dreitägigen Testfahrten in Sakhir soll er am Samstag erstmals auf die Strecke gehen.