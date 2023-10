Alopecia areata : «Ich fühle mich auch mit Glatze schön»

Romina Rausch, was macht es mit Betroffenen, wenn sie ihre Haare verlieren?

Wann hat sich das für Sie geändert?

Ich ging an ein Treffen vom Verein «Kreisrunder Haarausfall». Da waren 800 Teilnehmende und mir wurde schlagartig klar, dass ich nicht allein bin. Das hat mein ganzes Leben verändert. Einerseits hat mir das Mut gemacht, andererseits habe ich erkannt, wie schwierig sich andere Betroffene tun, sich in der Situation modisch und stilvoll zu stylen. Mangels guter Angebote für haarlose Menschen ist die Firma «Kopfrausch» entstanden.

Was macht Ihre Firma?

Welche Bedeutung hat die Perücke für Sie heute?

Heute ist die Perücke für mich wie ein Kleidungsstück. Je nachdem, worauf ich Lust habe oder was gerade gewaschen ist, ziehe ich das an. Einen Tag trage ich schwarze Haare, am nächsten dann rote, oder eine schöne bequeme Kopfbedeckung. Wenn man so weit ist, das nur wie ein Kleidungsstück anzuschauen, fühlt man sich freier.