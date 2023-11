Alp Fursch: Sennenhund Biggie wird vermisst

Der Grosse Schweizer Sennenhund «Biggie» wird seit dem 23. Oktober von der Alp Fursch am Flumserberg vermisst.

Sennenhund «Biggie» wird auf der Alp Fursch am Flumserberg vermisst.

Auf der Alp Fursch am Flumserberg SG wird seit fast zwei Wochen der Grosse Schweizer Sennenhund «Biggie» vermisst. Seine Besitzer, die Liechtensteinerin Martina Gassner und ihr Partner Ivo Leuppi, leben und wirten seit zwei Jahren auf der Alp Fursch. Ihr ständiger Begleiter ist dabei Biggie, der sowohl bei den Gästen als auch im Dorf sehr beliebt ist. Doch seit dem 23. Oktober fehlt vom Sennenhund jede Spur .

Suchhunde und Drohnen suchten nach dem Hund

Bei der Suchaktion erhielten Gassner und Leuppi Hilfe von Freunden und Bekannten. Auch die Suchhunde von Petfinder oder die «Hundesuche Rheintal» waren an der siebentägigen Suchaktion beteiligt. Drohnenpiloten flogen das Gelände mit Drohnen, die über Wärmebildkameras verfügten, ab. Doch noch immer fehlt von Biggie jede Spur.

«Wir haben uns in den letzten Wochen über jeden Felsvorsprung abgeseilt und haben jeden Stein gedreht. Das Gebiet bei der Alp können wir ausschliessen», so Gassner. Es gebe aber keine Hinweise, wo sich Biggie sonst aufhalten könnte. «Wie kann ein 50-Kilo-Hund so spurlos verschwinden? Es ist aktuell nichts auszuschliessen», sagt das Wirtepaar weiter.