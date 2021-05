«Lärmstörung» in Lauterbrunnen BE - Alphorn-Ständchen in den Bergen löst Polizeieinsatz aus

Am Sonntagvormittag spielte der 75-jährige Willi Michel auf seinem Parkplatz in Lauterbrunnen BE Alphorn.

Zwei Kantonspolizisten fuhren am Sonntagabend das steile Gässli in Lauterbrunnen hinauf. Grund dafür war nicht etwa ein Überfall, Diebstahl oder Gewaltakt – sondern der 75-jährige Willi Michel, der wie schon oft auf seinem Parkplatz stand und Alphorn spielte.

In einem Nachbarhaus wurde das Alphorngebläse als störender Lärm empfunden. Die Nachbarn informierten die Polizei, welche noch am selben Abend vor Michels Türe stand. «Meine Frau und ich waren gerade am Essen, als es plötzlich klingelte und zwei uniformierte Polizisten mit mir sprechen wollten», so Michel. Er sei völlig überrascht gewesen. «Sie erklärten mir, dass ich störenden Lärm verursacht habe und im Wiederholungsfall mit einer saftigen Busse rechnen müsse», so Michel. Im Organisationshandbuch des Sicherheitswesens von Lauterbrunnen sei verankert, dass das Musizieren, Singen und ähnliche Tätigkeiten an Feiertagen und Sonntagen verboten sind, wenn die Nachbarschaft dabei gestört wird.