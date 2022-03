Im Naturschutzgebiet musiziert : Alphornbläser ist doch kein Ruhestörer – Staatsanwalt zieht Strafbefehl zurück

Jonas Scheidegger wurde für das Alphornblasen im Naturschutzgebiet bestraft. Seine juristische Gegenwehr stiess auf viel Sympathie. Nun lässt die Staatsanwaltschaft Nachsicht walten.

Ein Alphornbläser erhielt einen Strafbefehl, nachdem er in einem Naturschutzgebiet musiziert hatte. (Symbolbild)

Letztes Jahr spielte Jonas Scheidegger auf seinem Alphorn «Smoke on the Water» im Naturschutzgebiet Étang de la Gruère.

Am Ufer des Moorsees Étang de la Gruère im Kanton Jura ertönte vor einem Jahr der 70er-Jahre-Hit «Smoke on the Water» von Deep Purple aus dem Schlund eines Alphorns. Der junge Musikant Jonas Scheidegger wusste damals nicht, dass er etwas Verbotenes tat. Als plötzlich ein Wildhüter aus dem Unterholz trat und ihn darauf aufmerksam machte, dass Musizieren im Naturschutzgebiet verboten sei, war der 22-Jährige perplex.