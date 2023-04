Eliana Burki: Alphornbläserin mit 39 Jahren an Hirntumor gestorben

Die Musikwelt trauert um Alphornistin und Sängerin Eliana Burki. Wie es in einer Mitteilung ihres Labels heisst, ist sie mit nur 39 Jahren an den Folgen eines bösartigen Hirntumors gestorben. «Sie war der Inbegriff von Freundlichkeit und Herzlichkeit, ein äusserst positiver Mensch, der ständig Freude und Güte ausstrahlte, was eine Quelle der Motivation für alle war», lässt sich Dirk Mahlstedt von der Berliner Agentur Künstlerhafen in der Mitteilung zitieren. «Gerade deshalb wird sie eine grosse Lücke bei ihrem internationalen Publikum, ihren Künstlerkollegen und vor allem bei ihren Mitmenschen hinterlassen.»