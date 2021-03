Die Isolation ist in vier Tagen beendet und dann will sie wieder trainieren.

Die sympathische Schwyzer Skirennfahrerin erhielt die Hiobsbotschaft am letzten Donnerstag. Sie wurde positiv auf Corona getestet und musste aus diesem Grund frühzeitig die Saison beenden. Auf Anfrage von 20 Minuten sagte Holdener am Mittwoch aus ihrer Isolation am Telefon: «Es geht mit gut. Ich bin zwar leicht erkältet, habe aber glücklicherweise keine anderen Symptome.»

Weil sie nicht ihr Bett hüten muss, nutzt sie die Zeit, um administrative Dinge zu erledigen, die während der Ski-Saison liegen geblieben sind. Sie befindet sich in einer Alphütte in Isolation. Dort hat sie noch die restlichen vier Tage in Isolation zu verbleiben. «Hier ist es einfach herrlich. Das ist der beste Ort, um die Isolation zu verbringen», sagt Holdener, die mit aufgestellter Stimme spricht. Was sie ärgert, ist die Tatsache, dass sie wegen ihres positiven Tests auf die Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft in Zinal im Wallis verzichten muss. Holdener sagt : «Ich wäre sehr gerne dabei gewesen, aber das ist jetzt leider ins Wasser gefallen.»