Renault-Tochter : Alpine gibt Vollgas mit seinem ersten reinen Stromer

Nun ist die Katze aus dem Sack: Das erste Modell der «Dream Garage» von Alpine wird ein sportlicher Ableger des neuen Renault 5. Das wurde allerdings schon vermutet und vom Hersteller auch mehrfach angedeutet. Unter dem Begriff «Dream Garage» wird die Renault-Tochter ab 2024 drei vollelektrische Modelle einführen und sich damit zur reinen Stromer-Marke wandeln. Angekündigt sind dazu neben dem nun gezeigten Kleinwagen auch ein GT-Crossover sowie ein Elektro-Nachfolger des aktuellen Sportwagens A110.

Studie hat nur drei Sitze

Gezeigt hat Alpine nun zwar nur eine Studie namens A290_ß (ausgesprochen: Beta), doch die soll nur noch einen kleinen Schritt von der nächstes Jahr eingeführten Serienversion sein – daher auch die Bezeichnung Beta. Allerdings werden markante Details des Showcars bis dahin verschwinden, etwa der mittig angeordnete Einzelsitz im Cockpit oder die extremen Renn-Schalensitze. Klar zu erkennen ist aber, dass es sich dabei um eine heisse Variante der ebenfalls für 2024 angekündigten Neuauflage des Renault 5 als Retro-Stromer handelt.

«Dieses Showcar schreibt das Drehbuch für elektrische Kompaktsportwagen neu», sagt Alpine-Chef Laurent Rossi. «Die A290_ß knüpft an das reiche Erbe der Marke an und führt Alpine in die Zukunft, indem sie den Motorsportgeist, der die Marke seit ihren Anfängen inspiriert hat, im Alltag erlebbar macht.» Tatsächlich gab es bereits früher eine Alpine-Version des Renault 5: Ab 1975 wurde der legendäre R5 auch als Sportversion mit 68 kW/93 PS angeboten, ab 1981 gab es dann auch den R5 Alpine Turbo, der dank Aufladung auf sensationelle 79 kW/107 PS kam und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 9,1 Sekunden ermöglichte.

Klar ersichtlich: Der Alpine-Kleinwagen wird eine Sportversion des neuen Renault 5. Alpine Das pfeilförmige Cockpit mit mittigem Einzelsitz wird es in der nächstes Jahr eingeführten Serienversion natürlich nicht geben. Alpine Auch die extremen Sport-Schalensitze mit Hosenträgergurten sind nur dem Showcar vorbehalten. Alpine

Diese Fahrleistungen beeindrucken heute keinen mehr – die Serienversion der A290_ß wird diese natürlich bei weitem übertrumpfen, auch wenn der Hersteller aktuell noch keine genauen Angaben zum Antrieb macht. Bekannt ist, dass alle neuen Elektromodelle von Alpine einen Overtake-Knopf am Lenkrad haben werden, der einen zusätzlichen Leistungsboost zum Überholen liefert. Zum Einführungsdatum und zu den Preisen lassen sich die Franzosen noch nicht in die Karten schauen. Klar ist, dass das Serienmodell auf der CMF-B-EV-Plattform auf der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi basiert und im «ElectriCity» genannten Werk in Douai vom Band laufen wird.