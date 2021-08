Saas-Fee VS - Alpinist (58) stürzt im Wallis 100 Meter in die Tiefe und verliert sein Leben

Am 8. August gegen 13.15 Uhr hat sich unterhalb der Mischabelhütte im Wallis ein tödlicher Bergunfall ereignet. Ein Alpinist verlor dabei sein Leben, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Ein 58-jähriger Bergsteiger habe sich in Begleitung von zwei weiteren Personen auf dem Abstieg von der Mischabelhütte in Richtung Saas-Fee befunden. In der Region des unteren Distelhorns sei er aus noch nicht bekannten Gründen 100 Meter in die Tiefe gestürzt.