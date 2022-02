Wallis – Alpinist stirbt bei Sturz in Gletscherspalte

Ein Mann war mit seiner Begleiterin abseits der Skipiste zu Fuss mit Steigeisen auf dem Theodulgletscher VS unterwegs. «Plötzlich brach die Schneedecke unter ihm ein und er stürzte zirka 20 Meter in eine Gletscherspalte», schreibt Air Zermatt in einer Mitteilung. Seine Partnerin alarmierte unverzüglich die Rettungskräfte. Die Rettungskräfte der Air Zermatt konnten den Verunglückten jedoch nur noch leblos bergen.