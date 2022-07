Saas Fee VS : Alpinist stürzt 100 Meter in die Tiefe – tot

Auf dem Alpinwanderweg zwischen der Mischabelhütte und Saas-Fee ereignete sich am Freitagmorgen ein tödlicher Unfall. Ein Alpinist verlor dabei sein Leben.

Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.

Drei Berggänger, die zuvor das Ulrichshorn bestiegen hatten, befanden sich auf dem Abstieg in Richtung Saas-Fee. Nach einem Halt in der Mischabelhütte setzten sie ihren Weg über den Alpinwanderweg in Richtung Saas-Fee fort.