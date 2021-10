Unglück am Hörnligrat : Alpinist stürzt am Matterhorn ab – Rettungskräfte finden seine Leiche

Am Mittwoch hat sich am Matterhorn ein tödlicher Bergunfall ereignet. Ein ein polnischer Alpinist stürzte beim Abstieg über den Hörnligrat ab. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Zwei polnische Bergsteiger bestiegen am letzten Mittwoch gemeinsam das Matterhorn. Gegen 18 Uhr trennten sie sich auf dem Abstieg. Einer der beiden Alpinisten verbrachte die Nacht in der Solvayhütte und stieg am nächsten Tag weiter ab. Da er seit dem Vortag keinen Kontakt mehr zu seinem

Begleiter aufnehmen konnte, alarmierte er am Donnerstagmorgen die Rettungskräfte.