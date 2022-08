Täsch VS: Alpinist stürzt beim Aufstieg zum Täschhorn über Felswand ab – tot

Ein niederländischer Tourist kam am Dienstag am Täschhorn ums Leben, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung schreibt. Demnach sind gegen 3.15 Uhr morgens zwei Alpinisten in Richtung Täschhorn aufgestiegen, nachdem sie ihr Biwak am Mischabeljoch verlassen hatten. Sie befanden sich auf dem Grat des Mischabels auf einer Höhe von zirka 3910 Metern, als einer der beiden ausrutschte und die Felswand hinunter in ein Couloir stürzte.