Bergün GR – Alpinist trennt sich von seiner Gruppe und stürzt über 200 Meter in den Tod

Ein 68-jähriger Franzose war am Sonntagmorgen mit einer Gruppe des Französischen Alpenclubs in Bergün GR von der Keschhütte zum Piz Kesch aufgestiegen. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, trennte er sich von seiner Gruppe und machte sich auf den Abstieg in Richtung Skidepot. Dabei stürzte er über zweihundert Meter über die Felswand ab. Ein Tourengänger, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits beim Skidepot befand, leistete Erste Hilfe.

Zwei Todesfälle in einer Woche

Es war nicht der erste tragische Bergunfall in der vergangenen Woche: Bereits am Dienstag kam ein 17-Jähriger in Bergün durch eine Lawine ums Leben. Wie die Kapo GR schrieb, handelte es sich um einen Zürcher, der einen Skitag auf Darlux in Bergün verbrachte.